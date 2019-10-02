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2 октября 201911:10

Неймар клянется в любви "ПСЖ". А парижане хотят его продать

EPA

Летний трансферный рынок давно закрыт, но вокруг Неймара, который все лето собирался покинуть французский "Пари Сен-Жермен", продолжают плодиться слухи. Сам бразилец клянется, что готов играть за "ПСЖ" и даже забивает голы, но руководство клуба явно не верит в форварда.

По сведениям ряда авторитетных инсайдеров, которых цитирует испанское издание Marca, спортивный директор "ПСЖ" и, между прочим, соотечественник Неймара Леонардо готов выставить нападающего на трансферный рынок 1 января. Официально информация не подтверждена, но "дыма без огня не бывает".

Во-первых, в Париже не оценили стремления самого бразильца уйти. При этом среди возможных его новых работодателей называлась не только "Барселона", из которой Неймар два года назад проследовал в Париж за рекордные 222 млн евро, но и мадридский "Реал", и итальянский "Ювентус".

Фанаты "ПСЖ" откровенно гнобят бразильскую звезду за все ее летние эскапады, освистывая футболиста даже тогда, когда его голы приносят чемпионам Франции победы. При этом Неймар старается не возбуждать болельщиков, а в интервью говорит, что готов отработать контракт с клубом.

Тем не менее, и арабские владельцы "ПСЖ", и его тренерский штаб, кажется, готов расстаться с бразильской звездой. Этому, кстати, может поспособствовать и то, что за время игры за парижский клуб Неймар успел дважды травмироваться и при этом не играл из-за повреждений более полугода. Некоторые эксперты считают, что игрок с возрастом может еще в большей степени подтвердить свою "хрустальность", то есть приверженность к травмам. А подобные футболисты не сильно интересуют серьезных работодателей.

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