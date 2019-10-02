Никто ничего не подписывал: партия Зеленского разъяснила ситуацию с "формулой Штайнмайера"

"Нюансы — вчера никто ничего не подписывал", — заявил о "формуле Штайнмайера" депутат парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко. Представитель партии президента Украины Владимира Зеленского добавил, что пока Киев только уведомил, что соглашается на согласованные советниками глав государств "нормандской четверки" формулировки.

О согласовании "формулы Штайнмайера" на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе 1 октября заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Эта формула определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и является частью Минских соглашений, напоминает РИА Новости.

Богдан Яременко добавил, что украинский представитель на переговорах в Минске Леонид Кучма только письменно уведомил представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что Киев устраивают согласованные 1 сентября 2019 года в Минске советниками глав России, Франции, Германии и Украины формулировки.

"Все остальное — предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в конституцию, а законами, которые принимает Верховная рада Украины, — продолжил украинский депутат. — Что придает обществу возможность контроля за тем, что происходит".

Признание Киевом "формулы Штайнмайера" ранее приветствовали МИДы Германии, России и Белоруссии. Дипломаты посчитали это одним из шагов к миру в Донбассе. "Это открывает дверь для саммита в нормандском формате и выполнения следующих этапов минских договоренностей", — заявил аусминистр ФРГ Хайко Маас.

Но вечером 1 октября националисты у офиса Зеленского в Киеве устроили акцию протеста против "формулы Штайнмайера". Представители украинской партии "Национальный корпус" вышли к офису украинского президента с плакатом "Нет капитуляции".

Военную операцию против жителей Донецкой и Луганской областей Киев начал после февральского переворота 2014 года. Жертвами так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе, по данным Организации Объединенных Наций, стали 13 тысяч человек. Вся вина жителей Донбасса была в том, что они не приняли силового отстранения действующего украинского президента Виктора Януковича от власти.