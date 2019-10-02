Фото, награды и личные вещи Хворостовского выставили в музее в Красноярске

В музее Юдина в Красноярске накануне, 1 октября звучал голос Дмитрия Хворостовского. Среди гостей его родные — отец и двоюродный брат, в залах музея слушают фрагменты концертов. В экспозиции представлены фотографии, награды, личные вещи, всего более тысячи экспонатов.

Так, сообщает "Вести Красноярск", выставлен портрет певца, написанный художником Анатолием Левитиным в 1993 году. Он единственный, который сделан с натуры. Здесь же буденовка, которую смастерила бабушка на новогодний праздник. Конечно представлены сценические костюмы, семейные реликвии, среди прочих фотографий - необычный снимок школьного класса. В дни выставки работники музея планируют устроить творческую встречу с солистами, исполняющими те же оперные партии, что и Дмитрий Хворостовский.

Фестиваль Хворостовского открывается 16 октября, но двери музея открыты для поклонников его творчества уже сейчас, и закроются после завершения фестиваля. Прощание с выставкой пройдет в день ухода великого певца из жизни — 22 ноября.