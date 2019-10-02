Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
2 октября 201912:20

Тренер "Тоттенхэма" Почеттино: "Бавария" забила нам все, что можно

EPA

Аргентинский наставник лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино после разгромного домашнего поражения своей команды от мюнхенской "Баварии" (2:7) в матче Лиги чемпионов отметил, что его подопечные провалили концовку встречи, пропустив три гола.

"Моя команда играла достаточно хорошо 30 минут, высоко прессинговала, — цитирует главного тренера "шпор" ВВС. – Но нам не повезло – пропустили гол в добавленное время первого тайма. И еще один момент — у соперника была прекрасная реализация".

"После забитого пенальти у нас были шансы провести третий гол, но вместо этого с 83-й по 88-й минуты мы пропустили трижды. В футболе такое случается. Буквально каждый удар приходился в ворота", — сказал аргентинец.

По словам наставника, и он, и его игроки очень разочарованы: "Но мы остаемся единым целым. Думаю, что у нас сильный менталитет. Конечно, мы расстроены. "Бавария" забивала после каждого удара. Это тяжело принять, но надо двигаться дальше".

Сейчас

12:13

В 2020-м году Эквадор выйдет из ОПЕК

11:53

В Праге умер Карел Готт

11:37

"Северный поток-2" может быть закончен через полтора месяца

11:26

Партия Зеленского разъяснила ситуацию с "формулой Штайнмайера"

09:33

"Северный поток-2" может пойти в обход Дании

09:10

Умер грузинский композитор Гия Канчели

08:35

Полицейские в Подмосковье нашли целый арсенал оружия

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Праге умер Карел Готт

В Праге умер Карел Готт

25 минут назад
"Северный поток-2" может быть закончен через полтора месяца

"Северный поток-2" может быть закончен через полтора месяца

35 минут назад
Никто ничего не подписывал: партия Зеленского разъяснила ситуацию с "формулой Штайнмайера"

Никто ничего не подписывал: партия Зеленского разъяснила ситуацию с "формулой Штайнмайера"

50 минут назад

Трансляции

Конференция клуба "Валдай"
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
14:00

РЭН 2019. Энергетическое партнерство для устойчивого развития
16:00

Совещание президента с Правительством РФ
Все трансляции
Полицейские в Подмосковье нашли целый арсенал оружия

Полицейские в Подмосковье нашли целый арсенал оружия

4 часа назад
Трамп считает импичмент госпереворотом

Трамп считает импичмент госпереворотом

6 часов назад
"Его бесили трамваи": убийцу кондуктора нашли с помощью служебной собаки

"Его бесили трамваи": убийцу кондуктора нашли с помощью служебной собаки

2 часа назад
Эдгарда Запашного прооперировали в Германии

Эдгарда Запашного прооперировали в Германии

2 часа назад
Умер Гия Канчели - создатель музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза"

Умер Гия Канчели - создатель музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза"

3 часа назад
Начальник аэродрома в Ижме, куда приземлился аварийный лайнер, вышел на пенсию

Начальник аэродрома в Ижме, куда приземлился аварийный лайнер, вышел на пенсию

1 час назад
Кечирип коюнуздар! Малахов извинился перед киргизами

Кечирип коюнуздар! Малахов извинился перед киргизами

2 часа назад
Захарова высмеяла антироссийскую группу "Балтик-плюс"

Захарова высмеяла антироссийскую группу "Балтик-плюс"

8 часов назад
Адвокат заместителя гендиректора "Аэрофлота" прокомментировал его задержание

Адвокат заместителя гендиректора "Аэрофлота" прокомментировал его задержание

8 часов назад
Топ-9 достижений сентября в России

Топ-9 достижений сентября в России

23 часа назад
Олег Долин: комедия дель арте дает огромную свободу

Олег Долин: комедия дель арте дает огромную свободу

21 час назад
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

01.10.2019 09:00
Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

30.09.2019 10:00
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

30.09.2019 08:09
Архитектурное чудо: как выглядит крупнейший в мире аэропорт в Пекине

Архитектурное чудо: как выглядит крупнейший в мире аэропорт в Пекине

41 минута назад
Начальник поезда пытался снять деньги с найденной кредитки пассажира

Начальник поезда пытался снять деньги с найденной кредитки пассажира

1 час назад
Россиянин обворовал квартиру, потом устроил в ней вечеринку и забыл паспорт

Россиянин обворовал квартиру, потом устроил в ней вечеринку и забыл паспорт

1 час назад
Представлены новые BMW X5 M и X6 M с разгоном 0-100 за 3,8 секунды

Представлены новые BMW X5 M и X6 M с разгоном 0-100 за 3,8 секунды

1 час назад
Избавиться от диабета оказалось проще, чем кажется

Избавиться от диабета оказалось проще, чем кажется

2 часа назад
Точка зрения: как поддержать строительство частных домов в России

Точка зрения: как поддержать строительство частных домов в России

2 часа назад
Президент Филиппин прибыл в Россию с официальным визитом

Президент Филиппин прибыл в Россию с официальным визитом

5 часов назад
Мария Ласицкене: не ставлю цель установить мировой рекорд

Мария Ласицкене: не ставлю цель установить мировой рекорд

5 часов назад
Тысячи протестующих вышли на улицы Багдада

Тысячи протестующих вышли на улицы Багдада

5 часов назад
В Санкт-Петербурге устраняют последствия урагана "Мортимер"

В Санкт-Петербурге устраняют последствия урагана "Мортимер"

5 часов назад
В центре Красноярска сгорел дом, включенный в число объектов культурного наследия

В центре Красноярска сгорел дом, включенный в число объектов культурного наследия

5 часов назад
Токио выразил протест из-за ракетных пусков КНДР

Токио выразил протест из-за ракетных пусков КНДР

5 часов назад
В Каталонии прошли митинги в честь второй годовщины референдума о независимости региона

В Каталонии прошли митинги в честь второй годовщины референдума о независимости региона

6 часов назад
10 самых популярных островов у российских туристов

10 самых популярных островов у российских туристов

6 часов назад
В Сирии успешно испытали систему ПВО "Прометей"

В Сирии успешно испытали систему ПВО "Прометей"

6 часов назад
Олег Знарок: это не ЦСКА нас обыграл, мы сами проиграли

Олег Знарок: это не ЦСКА нас обыграл, мы сами проиграли

7 часов назад
Во Владивостоке пассажир насмерть забил кондуктора трамвая металлическим прутом

Во Владивостоке пассажир насмерть забил кондуктора трамвая металлическим прутом

7 часов назад
Johnson & Johnson согласилась выплатить $20 млн в рамках "опиоидного кризиса"

Johnson & Johnson согласилась выплатить $20 млн в рамках "опиоидного кризиса"

7 часов назад
Нидерланды требуют изучить роль Украины в катастрофе рейса МН17

Нидерланды требуют изучить роль Украины в катастрофе рейса МН17

8 часов назад
Брат иранского президента попал в тюрьму за коррупцию

Брат иранского президента попал в тюрьму за коррупцию

9 часов назад
Где и как готовят командиров элитных войск России

Где и как готовят командиров элитных войск России

9 часов назад
ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить

ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить

10 часов назад
Директор ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста

Директор ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста

11 часов назад
Британские банкиры готовят бунт против Brexit

Британские банкиры готовят бунт против Brexit

11 часов назад
Лига чемпионов. "Бавария" сокрушила "Тоттенхэм" в Лондоне

Лига чемпионов. "Бавария" сокрушила "Тоттенхэм" в Лондоне

11 часов назад
Украина закупит у США противотанковые комплексы на 39 миллионов долларов

Украина закупит у США противотанковые комплексы на 39 миллионов долларов

13 часов назад
В Гонконге задержаны более 180 участников уличных беспорядков

В Гонконге задержаны более 180 участников уличных беспорядков

14 часов назад
Первая цифровая и последняя бумажная: какой будет перепись населения в 2020 году

Первая цифровая и последняя бумажная: какой будет перепись населения в 2020 году

15 часов назад
Роста цен на заправках нет: глава "Роснефти" отчитался перед Медведевым

Роста цен на заправках нет: глава "Роснефти" отчитался перед Медведевым

15 часов назад
Марк Анатольевич, спасибо! В Москве попрощались с Захаровым

Марк Анатольевич, спасибо! В Москве попрощались с Захаровым

16 часов назад
Рынок Евразийского экономического союза: плюс Сингапур

Рынок Евразийского экономического союза: плюс Сингапур

16 часов назад
Конфликт в онкоцентре Блохина: дети без лечения не останутся

Конфликт в онкоцентре Блохина: дети без лечения не останутся

16 часов назад
Российский сериал "Ненастье" стал победителем европейского кинофестиваля

Российский сериал "Ненастье" стал победителем европейского кинофестиваля

19 часов назад
Новые "Шкоды" станут "убийцами" Hyundai и Kia в России и Восточной Европе

Новые "Шкоды" станут "убийцами" Hyundai и Kia в России и Восточной Европе

21 час назад
"На помойке с матерью жить?": убийца полковника СКР объяснил свой поступок

"На помойке с матерью жить?": убийца полковника СКР объяснил свой поступок

21 час назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку