Тренер "Тоттенхэма" Почеттино: "Бавария" забила нам все, что можно

Аргентинский наставник лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино после разгромного домашнего поражения своей команды от мюнхенской "Баварии" (2:7) в матче Лиги чемпионов отметил, что его подопечные провалили концовку встречи, пропустив три гола.

"Моя команда играла достаточно хорошо 30 минут, высоко прессинговала, — цитирует главного тренера "шпор" ВВС. – Но нам не повезло – пропустили гол в добавленное время первого тайма. И еще один момент — у соперника была прекрасная реализация".

"После забитого пенальти у нас были шансы провести третий гол, но вместо этого с 83-й по 88-й минуты мы пропустили трижды. В футболе такое случается. Буквально каждый удар приходился в ворота", — сказал аргентинец.

По словам наставника, и он, и его игроки очень разочарованы: "Но мы остаемся единым целым. Думаю, что у нас сильный менталитет. Конечно, мы расстроены. "Бавария" забивала после каждого удара. Это тяжело принять, но надо двигаться дальше".