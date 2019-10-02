В Киеве обнародовано письмо о согласовании "формулы Штайнмайера"

На Украине обнародовано письмо о согласовании "формулы Штайнмайера". Его на своей странице в Facebook опубликовала Дарья Олифер – помощник Леонида Кучмы, который является представителем Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Она пояснила, что это письмо, которое Кучма подписал 1 октября в Минске в ходе заседания Контактной группы в адрес Мартина Сайдика (представителя ОБСЕ в группе).

20 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко озвучил последнюю редакцию "формулы Штайнмайера". Сравнивая текст с обнародованным пресс-секретарем Кучмы, можно сделать вывод, что они идентичны по сути, уточняет "Интерфакс".

В документе отмечается, что "настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить о "формуле Штайнмайера" с трибуны Верховной рады, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Украинский лидер встретился с главами фракций Рады и рассказал им о формуле. При этом, по словам источника, он был очень нервный и убеждал, "что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться".