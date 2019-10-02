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2 октября 201912:29

Четыре года в тайге: в Иркутской области задержали черного нефтяника-отшельника

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Четыре года и четыре месяца скрывался от правоохранителей в тайге лидер иркутской преступной группировки, приговоренный к 20 годам колонии за массовые хищения черного золота из магистрального нефтепровода, сообщили в региональном управлении ФСБ. Добраться до его убежища, как свидетельствует оперативное видео, удалось только на вертолете.

 

Игорь Грищенко и 12 его пособников были осуждены в мае 2015 года, но лидер ОПС тогда не явился в зал суда, а найти его не получилось. Выйти на след удалось только в сентябре текущего года — на заимку на берегу реки в Усольском районе отправился вертолет. Сопротивления силовикам подозреваемый не оказал, поскольку был сильно пьян.

Так закончилась длившаяся без малого 10 лет история одного криминального начинания. Двадцать лет колонии Грищенко получил за создание организованного преступного сообщества, с февраля 2010-го по апрель 2012 года занимавшегося кражей черного золота из магистрального нефтепровода "Красноярск — Иркутск".

Криминальный бизнес начался с приобретения одного дачного участка, расположенного недалеко от нефтеносной артерии. К ней злоумышленники прокопали подземный ход протяженностью 120 метров, а затем проложили трубы и сделали первую врезку. Нефть вывозили на переоборудованных грузовиках, в кузовах которых находились цистерны. Сырье продавали владельцам нелегальных нефтеперерабатывающих заводов, а вырученные деньги пускали на покупку новых дачных участков, где устанавливали дополнительные перекачивающие станции.

Одной врезкой дело не ограничилось, их было несколько, а общая протяженность закопанного на глубине двух метров трубопровода составила порядка 700 метров. Когда на участок стало приезжать слишком много бензовозов, дачники заподозрили неладное. Нефтяной бизнес приказал долго жить.

Сумму ущерба оценили в несколько миллионов рублей. Подельников Грищенко, которые до суда находились под подпиской о невыезде, приговорили к срокам от двух до десяти лет. Ему теперь грозит "надбавка" за попытку уйти от наказания.

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