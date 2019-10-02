Водитель легковушки сгорел после аварии с рейсовым автобусом в Петербурге

В среду утром на Волхонском шоссе легковушка вылетела на встречную полосу, врезалась в автобус ПАЗ и сгорела вместе с ним.

Водитель седана скончался на месте — очевидцы написали в социальных сетях, что его пытались вытащить, а пламя погасить огнетушителями, однако жар был таким, что помочь не удалось.

Пассажиры успели выбраться из автобуса до того, как он сгорел. По сообщению регионального управления ГИБДД, пострадали восемь человек. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.