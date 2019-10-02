Дворовый кот убил змею, переполошившую посетителей ТЦ в Волгограде

Дворовый кот быстро расправился с полутораметровой змеей, из-за которой в торгово-развлекательном центре в Волгограде возник небольшой переполох.

Оранжевый полоз сбежал 1 октября из расположенного в ТРЦ "Акварель" контактного зоопарка. Посетителей и продавцов предупредили о возможной встрече с гадом, но обнаружить неядовитую змею не получилось.

Возможно, поиски не увенчались успехом по вине рыжего кота, который быстро расправился с пригревшимся на солнышке гадом. Очевидцы утверждают, что усатый не только убил, но съел свою добычу.

Впрочем, сотрудники контактного зоопарка усомнились в том, что их полоз мог забраться так далеко, поэтому они не оставляют надежды обнаружить беглеца.