Рублев не смог выйти в четвертьфинал China Open

В китайском Пекине завершился матч второго круга теннисного турнира серии ATP China Open между россиянином Андреем Рублевым и итальянцем Фабио Фоньини. Соперники провели на корте 1 час 15 минут. Победа досталась представителю Италии со счетом 6:3, 6:4.

За выход в полуфинал Фоньини поспорит с соотечественником Рублева Кареном Хачановым, который ранее в двух сетах обыграл француза Жереми Шарди со счетом 7:6, 7:6.

Напомним, что призовой фонд пекинского турнира составляет 3,6 миллиона долларов.