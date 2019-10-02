"Кардифф Сити" не хочет платить деньги за погибшего футболиста

Продолжается история вокруг гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который разбился на самолете по пути из французского "Нанта" к новому месту работы в валлийском "Кардифф Сити". После смерти игрока клубы никак не урегулируют финансовый вопрос.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее Международная федерация футбола обязала команду из столицы Уэльса заплатить "Нанту" 6 млн евро. Именно такая сумма должна была стать первым платежом "Кардиффа" за игрока, который в январе погиб в результате авиакатастрофы сразу после того, как клубы согласовали его трансфер.

И вот пришло сообщение, что "Кардифф" не хочет расставаться с деньгами и готов подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о компенсации за погибшего игрока. Руководство валлийской команды "крайне разочаровано" решением ФИФА.

"Есть неопровержимые доказательства, что сделка по трансферу так и не была завершена согласно многим контрактным требованиям, выдвинутым "Нантом", что делает ее недействительной", – цитирует британское издание The Gardian заявление "Кардиффа".

Согласно договоренностям с "Нантом" всего "Кардифф" должен был заплатить 15 млн фунтов стерлингов (16,9 млн евро) за футболиста, но в итоге отказался, настаивая, что необходимые для завершения сделки условия не были выполнены французской стороной, а Сала не был зарегистрирован в качестве игрока английской премьер-лиги.

В свою очередь организаторы чемпионата Англии, где выступает "Кардифф", не разрешила заявить Салу из-за схемы оплаты трансфера, которая не соответствовала правилам Лиги.

Представители "Нанта" возражали на претензии валлийцев, считая, что трансфер Салы полностью соответствовал правилам ФИФА. Также французский клуб указывал на то, что международный трансферный сертификат был официально зарегистрирован в день гибели игрока.