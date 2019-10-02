Минобороны: никакой "Прометей" в Сирии не испытывали

Испытания новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" в Сирии не проводили. ЗРК предназначено для перехвата летальных аппаратов и баллистических ракет на больших расстояниях. Поэтому никакого смысла тестировать это оружие именно в Арабской Республике нет, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве напомнили, что в России есть астраханский полигон Ашулук, где климатические условия ничуть не легче, чем в той же Сирии. Кроме того, на военных базах в Тартусе и Хмеймиме уже создана полноценная эшелонированная противовоздушная оборона, которая способна отразить любую атаку. Она включает в себя системы дальнего радиуса действия С-400 "Триумф", комплексы ближнего боя "Панцирь-С1" и "Тор-М2", а также истребители Су-35.

Напомним, ранее газета "Известия" сообщила, будто в Сирии была испытана ЗРК С-500. Якобы "Прометей" проверяли на устойчивость к высоким температурам и пыли.

На данный момент, достоверной информации о комплексе С-500 очень мало. Сообщается, что он может перехватывать не только любые летательные аппараты, но и боеголовки баллистических ракет, гиперзвуковые цели, космические спутники на низкой орбите. Предельная дальность полета ракеты "Прометея" составляет 480 километров.