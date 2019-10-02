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Ситуация в Донбассе 1 час назад

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2 октября 201915:39

Документ, которого нет? "Формула Штайнмайера" согласована, но применять ее будут по-разному

1 октября появились сообщения, что украинская сторона наконец подписала так называемую "формулу Штайнмайера", о которую не первый год ломались пики в Контактной группе по Донбассу, заседающей в Минске. В России, Германии и Белоруссии вновь затеплились надежды на реализацию минских договоренностей. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот шаг Украины "позитивным фактом", который способствует "урегулированию украинского конфликта на юго-востоке страны".

Однако спустя сутки этот радужный тон закрылся тучами, пришедшими с украинской стороны. Представитель правящей партии Зеленского "Слуга народа" заявил, что Киев ничего не подписывал. Пока он только уведомил, что соглашается на формулировки остальных членов донбасской группы, к которым они пришли в Минске 1 сентября. Другие фракции Рады высказались еще более резко. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что "формула Штайнмайера" угрожает нацбезопасности и даже целостности Украины. А глава фракции "Голос" Святослав Вакарчук потребовал полного контроля над украинской границей в Донбассе. Сам же президент Украины Владимир Зеленский, которого 2 октября ждали в Верховной Раде с разъяснениями по поводу подписанного в Минске, и вовсе отказался от выступления перед депутатами.

Таким образом ситуация с реальным применением "формулы Штайнмайера" стала еще более запутанной, не говоря уже о том, что и сама эта "формула" — понятие весьма туманное.

Идея о том, как хотя бы начать урегулировать конфликт в Донбассе пришла в голову в 2015 году тогдашнему главе МИД ФРГ, а ныне президенту этой страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Был разработан некий план, получивший название "формулы Штайнмайера". О ней и договорились в Минске 1 сентября члены Контактной группы. Однако сама эта "формула", увы, в современном виде не имеет определенной формы. Да, да, "формула Штайнмайера" — это не единый документ, а несколько подписанных разными сторонами разрозненных листков!

Об этом не преминул саркастически заявить, выступая 2 октября в клубе "Валдай", и глава российского внешнеполитического ведомства.

"Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", — с упреком отметил Сергей Лавров.

Но все-таки и из этих "листков" можно вывести четыре пункта, предусмотренные "формулой". Вот они:

1. Прекращение огня в Донбассе.

2. Разведение войск.

3, Принятие Радой закона об амнистии участников конфликта.

3. Проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ.

Но это только вкратце. Ведь выполнить даже первый пункт — дело весьма сложное. Несмотря то и дело заключаемые временные договоренности о прекращении огня, украинская сторона периодически "постреливает" в сторону Донецка и Луганска. Иногда и с жертвами среди мирного населения. Что же говорить о постоянном договоре? 

Есть трудность и чисто законодательная, вернее - законотворческая. Дело в том, что принятые в Минске соглашения должны быть имплементированы, то есть реализованы на Украине, путем включения в местное законодательство. Но и тут кроется противоречие. Закон об особом статусе территорий, контролируемых ДНР и ЛНР, действует в стране до 31 декабря 2020 года. А 1 октября Владимир Зеленский только анонсировал разработку нового закона, в который, после публичного обсуждения, и будет имплементирована "Формула Штайнмайера". Таким образом  нового закона, куда впишут "формулу", пока нет ни де-юре, ни де-факто.

"В этом новом законе не будет перейдена ни одна красная линия, — тем не менее пообещал президент Украины. -  Именно поэтому не будет никакой капитуляции..."

Однако "красные линии" Зеленского из Киева, Москвы, Берлина и Донецка видятся совершенно по-разному. Так, например, Россия и донбасские республики настаивают, чтобы новый закон о статусе Донбасса интегрировали и в уже существующий документ об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганских областей (ОРДЛО) и в конституцию. Киев же отказывается вносить соответствующие изменения в основной закон страны.

"Граница должна быть наша", — заявляет Зеленский. По мнению президента, если Киев не будет контролировать границу, то нельзя считать, что выборы в Донбассе прошли в соответствии с украинским законодательством. Но и тут подвох — в тексте "формулы", подписанном представителем Украины Леонидом Кучмой, о порядке установления контроля над границей нет ни слова.

А кроме того, ситуация на сегодняшний день такова, что отдать "границу" Украине в ДНР и ЛНР вряд ли согласятся.

Дальше ситуация не легче. Амнистия участников конфликта подразумевает хотя бы нейтральное отношение к ним на Украине. Но она признает таковыми лишь военнослужащих украинской армии. А вот люди, воющие на стороне ДНР и ЛНР, в киевских СМИ и даже в государственных документах официально называются террористами.

И наконец, если предположить, что все эти условия будут выполнены, то в дело вступает не менее сложный четвертый пункт. "Формула Штайнмайера" предполагает, что неподконтрольная Киеву часть Донбасса получает временный особый статус на период выборов, которые проводятся по украинскому законодательству. Затем эксперты ОБСЕ изучают результаты и либо признают выборы честными и свободными, либо нет. Если все прошло по международным стандартам, то долгожданный особый статус части Донбасса становится реальностью и действует на постоянной основе. А это в свою очередь ускорит выполнение минских договоренностей и снятие санкций с России.

Но несмотря на столь запутанную ситуацию, первые позитивные сдвиги, после согласования "формулы Штайнмайера" все-таки наметились. 2 октября официальный представитель правительства ФРГ подтвердила стремление Берлина провести саммит в "нормандском формате".

"Возможность для такой встречи дает согласование "формулы Штайнмайера", — сказала Ульрике Деммер, правда, не назвав точную дату саммита.

Зато точную дату разведения сил в Донбассе назвал спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик. В Золотом и Петровском оно начнется 7 октября 2019 года. 

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