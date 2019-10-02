Иранское телевидение транслирует чемпионат легкоатлетов с купюрами

В Иране, как и в большинстве других стран, телевидение ведет трансляции с чемпионат мира по легкой атлетике, который проходит в столице катара Дохе. Однако во время состязаний женщин редакторы располагают на картинке множественные купюры, зарисовывая открытые части тела бегуний.

Это связано с религиозной традицией государства, где после исламской революции 1979 года были введены многочисленные ограничения как на просмотр спортивных состязаний, где спортсмены выступают в легкой одежде, так и на участие в подобных стартах женщин с незакрытыми частями тела.

Видео, копирующее иранскую трансляцию легкой атлетики разместил в своем аккаунте социальной сети Twitter итальянский экономист и журналист Мануэль Адорни, сообщает Russia Today. Как уже сообщали Вести.Ru, ранее прошла информация, что иранским женщинам впервые за многие годы разрешено смотреть футбольные матчи с участием мужчин, одетых в футболки и трусы.