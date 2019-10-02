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Ситуация в Донбассе 46 минут назад

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2 октября 201914:35

Денис Пушилин: Украина должна капитулировать перед Донбассом

"Украину было трудно заставить подписать "формулу Штайнмайера", попытки предпринимались с 2016 года. И, наконец, это состоялось. Это лишь один из множества шагов, которые еще предстоит с нами согласовать, но ничего плохого для себя мы не подпишем", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" глава ДНР Денис Пушилин.

"Я понимаю, что Киев будет опять искать уловки, чтобы снять с себя эти обязательства. Украина считает, что ей невыгодны минские соглашения. Мы, в свою очередь, будем продолжать выполнять минские соглашения, чтобы добиться полного самоопределения и самоуправления. И это будет признано международным сообществом", — считает Денис Пушилин.

Отвечая на вопрос ведущей программы Ольги Скабеевой, чем Владимир Зеленский мог бы "обрадовать" ДНР, Пушилин заявил, что капитуляцией Украины. "Украина должна капитулировать! В целом же, все, что она должна делать, прописано в дорожной карте, в комплексе мер, а "формула Штайнмайера" — это лишь детализация одного из вопросов", — подчеркнул глава ДНР.

Накануне лидеры Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске "формулы Штайнмайера", призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.


"Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", — говорится в совместном заявлении Пушилина и Пасечника.

По их словам, Зеленскому не стоит "диктовать условия", когда он говорит о выборах в Донбассе. "Он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", — добавляется в сообщении.

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