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2 октября 201914:37

У фигуриста Коляды возникли проблемы со здоровьем

Российский фигурист Михаил Коляда, ставший серебряным призером Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях, проведет вне льда как минимум месяц из-за обострившегося синусита. Об этом сообщил тренер спортсмена Валентина Чеботарева.

"В конце октября будет операция. Это все те же проблемы, что были в прошлом сезоне. Речь идет о хроническом синусите. Только через месяц можно будет возобновить тренировки", – приводит слова Чеботаревой ТАСС.

В декабре 2018 года Коляда из-за хронического синусита оказался в больнице. 24-летний фигурист не смог принять участие в командном чемпионате мира-2019, досрочно завершив сезон.

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