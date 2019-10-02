Путин: оснований для резких колебаний нефтяных цен нет

В настоящее время нет фундаментальных оснований для резких колебаний цен на нефть. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

На встрече с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо российский лидер сказал, что атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии спровоцировала скачок цен на нефть. Однако президент был уверен, цены вернутся к прежнему уровню, так как оснований для резких колебаний нет. По его словам, стабилизация мирового рынка происходит, в том числе, благодаря совместным усилиям России и ОПЕК.