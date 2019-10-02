"Триумф" сбил гиперзвуковой летательный аппарат

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" смог перехватить новейшую гиперзвуковую мишень "Фаворит-РМ". Испытательные пуски состоялись на полигоне Капустин Яр, что в Астраханской области. Таким образом военнослужащие проверяли новые ЗРК, который им передали с завода, сообщает агентство РИА Новости.

"Фаворит-РМ" – это новые ракеты-мишени на базе ЗРК С-300, созданный в подмосковном Машиностроительном конструкторским бюро "Факел".

С-400 – современная российская система ПВО, которая предназначена для перехвата практически любой воздушной цели. Радиус обнаружения летательного аппарат достигает 600 километров, а дальность полета зенитной ракеты – 400 километров.