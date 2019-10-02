Дубль Пуустинена принес "Сибири" победу над "Адмиралом"

Матчем во Владивостоке между местным "Адмиралом" и новосибирской "Сибирью" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости добились победы со счетом 2:1, взяв реванш за поражение двухдневной давности.

В составе "Сибири" дубль оформил финский легионер команды Юусо Пуустинен, отличившийся на 5-й и 59-й минутах встречи. У "моряков" единственную шайбу забросил Денис Вихарев (22-я минута).

"Сибирь" занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 15 очков. "Адмирал" располагается на восьмой строчке с 12 баллами.