Китаец нанял невесту для свадьбы ради подарков, но обман быстро вскрылся

Мужчина из китайской провинции Гуйчжоу ради подарочных денег, которые собирался вложить в свой бизнес, решил устроить фиктивную свадьбу. Для этого он через агентство по "прокату друзей" нанял девушку по имени Сяо Ли, которая должна была изображать невесту перед его родственниками и гостями.

За шесть дней, на которые "жених" нанял себе "невесту", он должен был заплатить девушке, причем, каждый день стоил 521 юань (около 4,7 тысячи рублей). Кроме того, ей оплачивались трансфер, еда и проживание.

Сяо Ли честно изображала невесту весь положенный срок. Свадьбу сыграли, гости в качестве подарков преподнесли "молодоженам" около 60 тысяч юаней (чуть меньше 500 тысяч рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Однако после завершения свадьбы и послесвадебного турне "муж" пропал со связи, не заплатив арендованной "жене" положенный гонорар.

Сяо Ли обратилась к юристам, но они разочаровали ее, обратив внимание на то, что письменного контракта с нанявшем ее мужчиной не было, а значит, шансы получить положенный гонорар весьма сомнительны.