На 82-м году жизни умер актер Игорь Пушкарев

На 82-м году жизни после продолжительной болезни умер российский актер театра и кино, сценарист, режиссер, писатель, продюсер Игорь Пушкарев.

Об этом сообщил Союз кинематографистов Российской Федерации. Его профессиональная карьера отмечена более 70 ролями в кино. Дебют артиста состоялся в 1958 году , когда он еще учился на третьем курсе Театрального училища имени М. С. Щепкина.

Больше всего Игорь Пушкарев запомнился зрителю своими ролями в фильмах "А если это любовь", "Живые и мертвые", "Удивительные приключения Дениса Кораблева". Артист стал первым, кто сыграл Юрия Гагарина в кинокартине "Самые первые".

Игорь Пушкарев дружил с Владимиром Высоцким, с которым в 1960 году их приняли в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина.

Кроме актерской деятельности Игорь Борисович написал несколько книг для детей и подростков, в числе которых "Мика и Лев в созведии Тимохина", "Новые приключения Леньки Круглякова" и "Борцы вольного стиля".

Прощальная панихида с артистом состоится 3 октября в 11:00 в Доме кино. Игоря Пушкарева похоронят на Хованском кладбище.