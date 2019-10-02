Brexit на Halloween: Джонсон подтвердил, что Британия покинет ЕС 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду заявил, что страна выйдет из Евросоюза 31 октября, "что бы ни случилось", передает ТАСС.

Выступая на ежегодном съезде правящей Консервативной партии в Манчестере, глава кабмина пообещал не допустить новой отсрочки Brexit.

Джонсон также заявил о неприемлемости повторения референдума о выходе страны из ЕС, подвергнув критике идею проведения очередного референдума о независимости Шотландии. Он напомнил, что консервативное правительство считает, что данный вопрос не должен ставиться чаще "одного раза в поколение".