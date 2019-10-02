Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником. Свой поступок темнокожая женщина сняла на видео, по которому ее теперь ищут полицейские.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 28 сентября, в Бронксе. Женщина, невзирая на просьбы и замечания других посетителей, перебралась через ограду и остановилась в нескольких метрах от зверя, явно заинтригованного происходящим. Отважная посетительница помахала хищнику рукой и изобразила некое подобие танца перед ним.

Позже она заглянула в вольер к птицам и попыталась добраться до жирафов, но безуспешно.

Сотрудники зоопарка позже признали, что поведение женщины относится к разряду серьезных нарушений правил поведения, на которые распространяется принцип нулевой терпимости. Они обратились в полицию, но стражи порядка до сих пор не нашли подозреваемую, хотя она разместила видео на своей странице в Instagram.