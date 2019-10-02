Путин: либеральная модель не имеет права на доминирование, мир разнообразнее

Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели в Сочи отметил, что его слова о закате либеральной демократии на Западе искажены. "Откуда вы это взяли? – удивился президент России. — Это очень частая подмена одного понятия другим: сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации".

Глава российского государства пояснил, что в интервью Financial Times сказал, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственно верная в мире. "Мир гораздо разнообразнее. Нельзя навязывать одну модель всем", — подчеркнул президент.

Когда на Ливию и Ирак, продолжил Путин, пытались наложить кальку этих либеральных ценностей, наступил хаос.

"Вот о чем я говорю, а не о том, что либеральная модель не имеет права на существование", — отметил Путин.

Но даже там, где либеральная модель работает, обратил внимание президент России, она приелась, а навязывание ее встречает сопротивление даже в тех странах, где она широко использовалась.

"Возьмите Европу, — предложил Путин, — где говорят о миграционном кризисе. Это в том числе результат работы этой либеральной модели. Давайте лучше деньги вложите в развивающиеся экономики, прекратите воспроизводить там нищету, давайте прекратим в рамках ВТО субсидировать сельское хозяйство западных стран, откроем свои рынки для развивающихся государств, дадим возможность людям работать на родине. Не хотите? Получите мигрантов. Либеральная модель не дает возможности прекратить этот поток. Пожалуйста, кушать подано: недовольство местного населения, рост крайних взглядов. Я об этом говорил и остаюсь при этой точке зрения".

Кроме того, Путин заявил, что никогда с просьбой о смягчении антироссийских санкций к лидерам западных стран, и к президенту США Дональду Трампу в частности, не обращался и не собирается обращаться.

"Просить о смягчении санкций бесполезно, поскольку нормализация отношений должна исходить из понимания обеими сторонами выгоды этого шага. А не потому, что кто-то что-то попросил", — констатировал Путин.

Прямую трансляцию с заседания Российской энергетической недели вел телеканал "Россия 24".