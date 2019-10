Москвич требует от Apple миллион рублей за склонение к однополым отношениям

Пресненский районный суд принял иск жителя Москвы в отношении Apple. Москвич обвиняет компанию в том, что она довела его до гомосексуализма.

Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва". К ним в редакцию поступила копия заявления истца. Согласно документу, мужчина с фамилией Разумилов несколько лет назад установил на свой телефон приложение, с помощью которого можно осуществлять операции с криптовалютами из App Store. По словам истца, летом 2019 года неизвестные перевели ему на кошелек 69 GayCoins, при этом сопроводив зачисление сообщением на английском языке "Don’t blame until you do that", которое можно перевести как "Не осуждай, пока не попробуешь".

После этого москвич действительно задумался о том, чтобы попробовать связь с мужчиной. Разумилов отметил в заявлении, что по истечении двух месяцев он погряз в интимной близости с представителями своего пола и не мог "выбраться назад". "У меня появился постоянный молодой человек, и я не знаю, как все это объяснить родителям", — заявил истец.

Разумилов обвиняет Apple в том, что после получения вышеупомянутой рассылки его жизнь изменилась в худшую сторону и никогда не сможет стать нормальной. По его словам, компания в манипулятивной форме подтолкнула его к гомосексуализму. Такие перемены, как утверждает истец, причинили ему нравственные страдания и душевный вред, за что он требует от Apple возмещение ущерба в размере одного миллиона рублей.