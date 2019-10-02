Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Командование глобального удара ВВС Соединенных Штатов провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. МБР стартовала с калифорнийской военной базы Ванденберг, сообщают американские военные.

Учебная боевая часть ракеты пролетела около свыше 6700 километров и упала на полигоне Кваджалейн, что на Маршалловых островах. Как пояснил командир 576-й испытательной эскадрильи Омар Колберт, Minuteman III уже исполнилось 50 лет и необходимо проводить регулярные запуски, чтобы поддерживать боеготовность МБР.

На данный момент, Штаты имеют на вооружении 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с моноблочной боевой часть. Максимальная дальность полета—около 11 тысяч километров, масса – 36 тонн. Мощность ядерного боевого блока – 300 килотонн.

МБР Minuteman III должна простоять на вооружении до 2030 года. После чего ее заменят новым ракетным комплексом, разработанным по программе "Система сдерживания наземного базирования".

Ранее испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" провели российские РВСН. МБР стартовала с космодрома "Плесецк". Ее боевая часть попала в цель на камчатском полигоне.