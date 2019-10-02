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2 октября 201916:40

Погода в Москве: до первых сугробов остается меньше недели

До первых сугробов в Москве остается меньше недели. Такие вот неожиданные новости поступили от синоптиков. Уже в ближайшие дни европейскую часть России накроет мощное похолодание. Это коварство атлантических циклонов. Они всегда сначала приветливо одаривают теплом, но потом показывают свое истинное лицо. В данном случае похолодание принесет вихрь по имени "Мортимер".

После чрезвычайно холодного окончания сентября в Европейскую Россию и правда в последние дни вернулась теплая погода. Лучшая иллюстрация — Русский юг, здесь потепление оказалось наиболее мощным. Как результат: на курортах Краснодарского края до сих пор продолжается купальный сезон. В Сочи сегодня, 2 октября, +24, в Краснодаре почти +25, в Симферополе +26 градусов. Температура Черного моря — 22 градуса. Это выше, чем должно быть в это время года.

Очень теплый воздух в нашу страну принес мощный и обширный циклон, который в Европе окрестили "Мортимером". В Старом Свете он устроил еще и полноценный шторм. Накануне стихия побушевала в нашем Санкт-Петербурге, но по мере продвижения на восток градиент давления в зоне вихря снижается, так что в России особых проблем с ветром быть не должно. Другое дело — холодные фронты, которые смещаются в тыловой части "Мортимера".

Как известно, циклоны вращаются против часовой стрелки. Так что перед ними происходит заток теплого южного воздуха — этим и было обусловлено потепление последних дней. Но сейчас теплый сектор уходит дальше на восток, а Русская равнина оказывается уже в холодной части вихря. В регион в ближайшие дни будут поступать воздушные массы с акватории Северного Ледовитого океана. По прогнозам, к концу недели арктическое вторжение захватит весь запад, север и северо-восток Европейской России.

Одним из регионов, где уже похолодало, стала Ленинградская область. В Санкт-Петербурге еще накануне было почти +12, ветер разгонялся до 11 м/с, а сегодня, 2 октября, уже не выше +8 и почти полный штиль. На всепогодной камере видно, что над городом висят тучи, отмечаются осадки. В последующие дни температура продолжит понижаться. К пятнице, 4 октября, в городе всего +6. А в субботу-воскресенье +4..5 градусов. В выходные к дождям может начать примешиваться снег. Хотя формирования снежного покрова мы пока не ожидаем.

Что касается Москвы, то столица все еще находится в теплой воздушной массе. Сейчас опорная метеостанция ВДНХ фиксирует температуру порядка 15 градусов. Это норма середины сентября, так что город отстает от климата почти на 2 недели. Но даже это еще не пик потепления. Самый жаркий день ждет москвичей завтра, 3 октября. По нашим прогнозам, в четверг воздух может прогреться до +19 градусов, а это — конец августа. Увы, на этом теплые деньки закончатся. Уже в пятницу в Москве +14, а в выходные +8..10. Новая неделя начнется вообще с +5. В этот день осадки охватят почти всю Европейскую территорию страны.

Мы подсчитали, что на северо-западе страны чрезвычайно высокой будет вероятность их перехода в твердую фазу. В столице вероятность тоже более 50 процентов. Не исключено, что местами в Центральном регионе даже может образоваться снежный покров, но температурный режим не позволит ему задержаться надолго. Автолюбителям в этой части страны можно порекомендовать не пользоваться личным транспортом в понедельник, 7 октября, или быть предельно осторожными.

Текст: Метеовести

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