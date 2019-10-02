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2 октября 201916:45

Прежняя жизнь приучила: Путин не боится публикации его разговоров

В ходе пленарной сессии Российской энергетической недели, президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, готов ли он к возможной публикации Вашингтоном его телефонных переговоров с Дональдом Трампом, ответил, что жизнь научила его всегда быть готовым к публикации любого из его разговоров, передает телеканал "Россия 24".

По словам главы государства, когда в Вашингтоне хотели раскрутить скандал относительно его встречи с Трампом в Хельсинки, в Кремле заявили, что не возражают против публикации стенограммы беседы, так как там не было ничего, что скомпрометировало бы президента США.

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