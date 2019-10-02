В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП

В России к международному дню детского церебрального паралича выпустили уникальный шрифт. Его особенность заключается в том, что каждую букву нарисовали дети с данным заболеванием. Даже такая, казалось бы, простая задача требует от них большого усилия.

Как отмечают авторы на странице проекта, в создании 33 букв приняли участие 33 ребенка. Шрифт может скачать каждый желающий и использовать где угодно без временных ограничений. Инициаторы проекта надеются, что он получит широкое распространение.

С помощью "Доброшрифта" создатели хотят донести до людей, что люди с ДЦП, вопреки своей болезни, могут создавать что-то новое. На сайте проекта отмечается, что в России живут тысячи детей с данным заболеванием, они нуждаются в физической и логопедической реабилитации. Цель "Доброшрифта" — собрать средства в благотворительный фонд. Вырученная сумма будет направлена на индивидуальные программы по реабилитации детей с ДЦП, а также помощь для их семей. Каждый желающий может приобрести на сайте товары со специальным шрифтом, а также сделать пожертвование.