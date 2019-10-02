Рублев и Хачанов вышли в полуфинал China Open в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов продолжили выступление на турнире в китайском Пекине в соревнованиях пар. В четвертьфинальном противостоянии они оказались сильнее американца Джона Изнера и Александра Зверева из Германии.

Российский дуэт добился победы со счетом 6:4, 3:6, 10:8​​​. Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Соперники россиян в полуфинале определятся позднее.

Напомним, что в одиночном разряде Хачанов пробился в четвертьфинал пекинского турнира, а Рублев был вынужден зачехлить ракетку.