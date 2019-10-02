Капитуляция Штайнмайера: украинская оппозиция протестует

На Украине продолжается парад несогласных. После подписания формулы Штайнмайера нынешняя оппозиция — Порошенко, Тимошенко плюс националисты протестуют. Говорят, это предательство, капитуляция — и прочее. Планы нормализации отношений с Донбассом в их планы явно не входят. Особенно Порошенко, который поставил когда-то лично свою подпись под Минскими соглашениями, выполнение которых формула Штайнмайера и подразумевает.

Впрочем, в случае с бывшим президентом — не держать своих обещаний — было делом ежедневным и старательным. А слово и дело сейчас за нынешним главой государства, от которого у него на родине требуют разъяснений.

Зрада чи перемога – главный вопрос заседания Верховной рады. Прежний президент Украины, нардеп Петр Порошенко в возмущении. Традиционно артистическом. Факт подписания Киевом формулы Штанмайера называет капитуляцией.

"Формула Штанмайера придумана в Кремле, формула Штанмайера защищает российские интересы. Я вам скажу, как участник саммитов Норманского формата: Путин неоднократно пытался протянуть эту версию, но украинская сторона всегда отвечала решительным отказом", — сказал Порошенко.

Громко заявляет о зраде и соратник Порошенко Андрей Парубий, добавляя кровожадных аналогий: "Скоро мы снова услышим про Одесскую республику, про Херсонскую, Запорожскую республику. Это попытка разорвать Украину как живой организм".

Недопустимой для Украины считает формулу Штайнмайера и Юлия Тимошенко. Но в "зраде" с трибуны глава "Батькивщины" неожиданно обвинила прежнюю власть и лично Петра Порошенко.

"Не президент Зеленский принимал закон про особый статус Донецкой и Луганской областей. И сегодня, если кто-то выступает против автономии Донецкой и Луганской областей, то давайте скажем честно, автономия заложена была раньше. Не нужно никого здесь дурить", — заявила Тимошенко.

План Штанмайера предполагает проведение выборов в Донбассе, далее вступает в силу закон об особом статусе этой территории, вносятся изменения в Конституцию, Украине передается контроль над границей с Россией.

"Когда говорят, что это "зрада", это происходит по двум причинам. Первое – это пиар, кому-то это выгодно. Вторая причина — незнание ситуации, нехватка информации", — отметил депутат Верховной рады Украины Тарас Батенко.

В оппозиционной платформе "За жизнь" утверждение Киевом формулы Штанмайера поддерживают. Называют первым шагом к миру в Донбассе. Но вопросы нардепов вызывает вчерашний брифинг президента Зеленского. Не все сказанное соответствует действительности.

"Он сказал о том, что это будет тогда, когда границы будут под контролем Украины, но это не отвечает ни формуле Штанмайера, ни минским соглашениям. Потому что в минских соглашениях указано, что контроль над границей между Россией и Украиной начинается в первый день выборов и заканчивается внесением в конституцию, касающихся особого статуса", — заявил Виктор Медведчук, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За життя".

У Владимира Зеленского есть причины публично приукрашивать реальность. На Украине формируется "Антиштанмайерский фронт". На майдане и у офиса президента проходят митинги националистов, акции обещают сделать бессрочными.

Украинские журналисты выступают за право показывать все точки зрения. Три телеканала — "112", NewsOne и ZIK — провели флешмоб против цензуры и лишения лицензий на цифровое вещание. На полчаса они прервали привычные эфиры. Ведущие, корреспонденты, гости в студиях стали появляться на экранах с заклеенными ртами и без звука. Журналистов поддержали в Раде. Глава комитета по свободе слова Нестор Шуфрич явился на заседание тоже с черным скотчем на лице.