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Катастрофа в Шереметьеве 51 минута назад

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2 октября 201917:36

Пилоту сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100 предъявлено обвинение

Федор Малинин/ТАСС

Пилоту пассажирского самолета SSJ-100, который потерпел катастрофу в Шереметьеве в мае 2019 года, предъявлено следствием обвинение. Речь идет о командире экипажа Денисе Евдокимове.

В пресс-службе "Аэрофлота" рассказали "Интерфакс", что расследование продолжается. Авиакомпания оказывает всяческое содействие правоохранительным органам. В пресс-службе отметили, что установить реальные причины катастрофы и принять необходимые меры можно будет только после всестороннего, тщательного изучения всех фактов. Это необходимо для того, чтобы избежать в будущем повторения подобных ситуаций.

Трагический инцидент произошел 5 мая. Самолет Superjet-100, осуществлявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.

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