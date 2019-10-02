Новые платформы и пригородный павильон: Белорусский вокзал готовится к запуску МЦД

На Белорусском вокзале появился мини-вокзал — так в мэрии назвали новый павильон и дополнительные пути и платформы пригородного сообщения. Освободившиеся транзитные пути станут частью первого Московского центрального диаметра. Поезда "Иволга" между Лобней и Одинцовым планируется пустить по ним уже в конце ноября.

"Иволги" последнего поколения, новые рельсы еще даже не блестят, потому что не раскатаны, и новые платформы. Уже совсем скоро Белорусский вокзал станет самой крупной и, конечно, самой востребованной станцией первой линии Московских центральных диаметров. Именно поэтому для пригородных электричек, которые уходят отсюда же, оборудовали отдельные пути и построили отдельный остановочный павильон. А маршрут, по которому они ходили прежде, отдали под поезда МЦД.

Еще недавно электрички здесь делили пути и платформы с составами дальнего следования. Теперь все свое.

"Это дает возможность нам улучшить технологию. Как мы говорили, убрать поезда в новую точку, чтобы МЦД заработали с большей интенсивностью", — говорит Олег Белозелов, председатель правления ОАО "Российские железные дороги".

На станциях Савеловского направления заканчивается масштабное строительство. На всем протяжении первого диаметра будут самые современные платформы, чтобы пассажиры могли и телефоны зарядить при необходимости, и поезд ждать в максимально комфортных условиях. Рядом оборудуют просторные перехватывающие парковки. Старт через два месяца.

"Мы совместно с железной дорогой, с коллегами из Московской области утвердили новые тарифы, которые от 50 до 75 процентов дают скидку в цене от того, что было раньше. Это очень важное решение", — рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году начнут действовать первые два диаметра — их еще называют "наземным метро". От Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска можно будет ездить без пересадок, не теряя времени на долгое ожидание и по доступной цене.