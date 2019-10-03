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3 октября 201908:05

Пестициды, токсины, много соли и соя: Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

Global Look Press

Роскачество исследовало лапшу быстрого приготовления по 170 показателям качества и безопасности. В исследовании приняли участие 17 наиболее популярных торговых марок, в их числе 14, которые произведены в России. Продукция двух торговых марок выпускается в Казахстане, еще одна в Корее.

Лапша быстрого приготовления, как считают многие, содержит много вредных добавок, в числе которых усилитель вкуса глутамат натрия, красители, консерванты, большое количество соли — все это потенциально опасно для здоровья человека. Кроме того, существует мнение, что в таком продукте не может быть натурального мяса, а для его замены используется соя, которую чаще всего не указывают в составе, применяется некачественная мука и прогорклое масло. Эксперты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления, чтобы узнать, верны ли потребительские опасения.

Опережая конечный результат, можно сказать, что ни один продукт, принявший участие в расследовании, не может претендовать на российский Знак качества, поскольку во всей продукции были обнаружены несоответствия по тем или иным показателям повышенного стандарта Роскачества.

В лапше некоторых торговых марок были обнаружены следы пестицидов, регуляторов роста растений и микотоксинов. Кроме того, в лапше выявили следовые количества охратоксина А. Например, в продукте торговой марки "Скоровар" обнаружено превышение допустимого уровня данного органического соединения, потому его рейтинг был обнулен.

В продукции 5 торговых марок эксперты Роскачества обнаружили следовые количества микотоксина зеараленон. Они могли попасть в лапшу быстрого приготовления из-за недостаточно тщательного входного контроля на производстве или недобросовестных поставщиков муки. Кроме того, микотоксины могут появиться при транспортировке или хранении готового продукта, когда возникают условия для грибкового поражения.

В торговой марке "БигЛанч" обнаружены следы пестицидов и регулятора роста растений. Также регулятор встречается в таких продуктах, как "Золотистая жатва", "Роллтон", "Моя цена". Эксперт ФГБУ "ВГНКИ" Алексей Алексеенко рассказал, что попасть данные вещества могли в лапшу только через сырье.

Вопреки стереотипам, глутамата натрия в продуктах не так много, как принято считать. Больше всего усилителя вкуса содержится в BigBon, меньше всего в лапше "Каждый день". Также не подтвердились опасения потребителей насчет того, что производители вместо мяса используют сою, а ее наличие не указывают в составе. Все торговые марки указали в составе соевый белок, если он имелся. Искусственных красителей в лапше обнаружено не было.

Мясо действительно содержится в продукте быстрого приготовления, но в порошкообразном состоянии. Его можно встретить в торговых марках "БигЛанч", "Анаком", "Вермишель", "Доширак", "Роллтон", BigBon. При этом эксперты отметили, что на упаковке лапши "Первая цена" указана в составе курица, но ее там не оказалось.

Частично подтвердилось мнение о том, что производители используют некачественное растительное масло. Эксперты Роскачества выяснили, что кислотное число жира не соответствует требованиям опережающего стандарта, при этом показатели перекисного числа жира в продукции всех марок соответствует норме.

Доктор технических наук, заместитель директора по научной работе ФГАНУ НИИХП Владимир Мартиросян рассказал, что чаще всего для обжарки брикетов производители могут использовать пальмовое масло.

Расследование показало, что в лапше быстрого приготовления действительно много соли. Так, в 12 торговых марках ее массовая доля не соответствует опережающему стандарту Роскачества. Среди тех, кто соблюдает пределы нормы, выделена следующая продукция: "Анаком", "Доширак", "Красная цена", "Лаззат", "Петра".

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