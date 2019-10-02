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2 октября 201919:30

Путин призвал при увеличении оклада медикам не допускать "фокусов" с доплатами

Путин призвал при увеличении оклада медикам не допускать "фокусов" с доплатами

Во время совещания, посвященного модернизации первичного звена здравоохранения, которое президент России провел 2 октября, глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила о предложении закрепить правительственным актом долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не ниже 55 процентов с учетом обеспечения средней заработной платы не ниже той планки, которая прописана в майском указе.

Владимир Путин в этой связи призвал не допускать "фокусов" со снижением доплат при увеличении доли в структуре их заработной платы.

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты", — сказал глава государства на совещании, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Кроме того, на нем Путин сообщил, что в конце октября проведет заседание Госсовета, которое будет посвящено вопросам здравоохранения.

В конце августа президент потребовал устранить провал в первичном звене здравоохранения. Позднее глава Минздрава сообщила о намерении зафиксировать минимальную зарплату для медиков первичного звена.

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