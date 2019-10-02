Центральный госархив литературы и искусства Петербурга отметит юбилей. 4 октября ему исполняется 50 лет. В преддверии дня рождения хранилище решило приоткрыть свои закрома и продемонстрировать настоящие сокровища.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", богатейшие фонды архива по-прежнему поражают своим разнообразием. Среди продемонстрированных шедевров — фотография Федора Достоевского, тетрадь с нотами Дмитрия Шостаковича, рукописи Анны Ахматовой.

Большой интерес представляет раздел, связанный с военными документами, в том числе блокадой. В архиве хранится ценнейший экземпляр - рукописная "Блокадная книга" Даниила Гранина и его архив. Для историков кино есть здесь личные дела сотрудников "Ленфильма", фотографии с репетиций. Также бережно хранится в архиве прошение о выделении пенсии художнику Петрову-Водкину, написанное Казимиром Малевичем, а также работы художника Оскара Клевера к сказкам Андерсена.

Всего Центральный архив насчитывает не менее 350 тысяч уникальных документов.