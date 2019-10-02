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2 октября 201919:24

Суд арестовал замгендиректора "Аэрофлота" по делу о хищении 250 миллионов

Суд арестовал замгендиректора "Аэрофлота" по делу о хищении 250 миллионов

Басманный суд Москвы в среду, 2 октября, отправил под арест заместителя генерального директора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.

Суд считает, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению, сообщает "Россия 24". Судья Наталия Дударь огласила решение, согласно которому в отношении Александрова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 ноября 2019 года. Прокурор настаивала на домашнем аресте.

По версии следствия, замглавы "Аэрофлота" привлекал сторонних адвокатов для оказания юридических услуг компании, но при этом всю работу выполняли штатные юристы. Оплата адвокатов по договору составляла 350 евро в час.

В других залах суда параллельно рассматривали дела еще трех фигурантов уголовного дела о мошенничестве. В их числе адвокат Дина Кибец, председатель подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александр Сливко и Татьяна Давыдова, деятельность которой неизвестна.

Сам Александров заявил в суде, что знал о проверке. Он отметил, что сообщал обо всех перемещениях. Подсудимый отметил, что у него имеются трое несовершеннолетних детей, один из них — малолетний. Также замглава авиакомпании сообщил, что при обыске у него изъяли заграничный паспорт.

Александров и его адвокат были задержаны во вторник, 1 октября, в рамках уголовного дела о мошенничестве, которое расследует Главное следственное управление Следственного комитета России.

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