Глава Высшей судебной палаты Молдавии задержан за коррупцию

Председатель Высшей судебной палаты Молдавии Ион Друцэ задержан на 72 часа по подозрению в коррупции.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

Отмечается, что судья был задержан на основании собственных показаний, а также результатов обысков у него в офисе и дома. Генпрокуратура просит снять с Друцэ, против которого возбуждено уголовное дело, иммунитет.

В парламенте Молдавии в июне 2019 года было сформировано новое парламентское большинство из партий, которые объединились против контролировавшего власть в стране олигарха и бывшего руководителя Демократической партии Владимира Плахотнюка.

После этого Плахотнюк и его люди бежали из Молдавии, а новые власти развернули масштабную кампанию по борьбе с коррупцией в ходе которой были лишены иммунитета и задержаны ряд депутатов, а также полицейские, судьи и другие государственные служащие. Кишинев попросил Вашингтон конфисковать американскую собственность беглого олигарха.