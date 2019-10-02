Более 10 тысяч жителей Пермского края переедут из аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ подписал с Пермским краем договор об опережающем финансировании региональной программы переселения. Это значит, что уже в ближайшие три года регион получит более 5 миллиардов рублей, за счет чего из аварийного жилья смогут переехать более 10 тысяч человек. Это уже 14-й регион, который сможет получить финансирование досрочно. Общий объем средств по опережающему финансированию превышает 38 миллиардов рублей.

"Программа переселения из аварийного жилья предусматривает, что жители перейдут из домов, где потребляется очень много коммунальных источников энергии. Переезжая в новые дома, тем самым экономика тем самым экономит значительные средства. Впервые мы финансируем такие программы опережающим темпом на 3 года. К концу 2022 года почти 6 700 граждан Пермского края переедут в новое комфортное жилье", — заявил генеральный директор госкорпорации — Фонда содействия реформирования ЖКХ.