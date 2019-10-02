Александр Соболев не хочет переходить в ЦСКА и "Зенит"

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев сообщил, где бы он хотел продолжить карьеру. Кроме того, он назвал российские клубы, в которых не хотел бы играть.

22-летний футболист пообщался с болельщиками на личной странице в Instagram и ответил на несколько вопросов. Он написал, что не перешел бы в "Зенит" или ЦСКА, если бы от клубов в его адрес поступили предложения. Кроме того, форвард заявил, что хотел бы попробовать себя в чемпионате Англии.

Напомним, что Соболев занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата России. На его счету восемь мячей в 11 матчах.