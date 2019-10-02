Командование МКС впервые возглавил итальянский астронавт

Астронавт Лука Пармитано стал первым итальянцем, которому поручили командование Международной космической станцией. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Командование Пармитано перешло от российского коллеги Алексея Овчинина. В четверг, 3 октября, вместе с американским астронавтом Ником Хейтом, первым космонавтом ОАЭ ХАЗЗАА аль-Мансури он вернется на Землю на корабле "Союз МС-12", сообщает "Интерфакс".

Лука Пармитано будет командовать Международной космической станцией до 6 февраля 2020 года, после чего его сменит российский космонавт Олег Скрипочка.