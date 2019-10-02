ООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США

Организация Объединенных Наций изучает официальное письмо РФ о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что "мы изучаем его [письмо], и мы предпримем соответствующие меры".

Ранее Вашингтон отказал во въездных визах некоторым членам российской делегации, которая должна была участвовать в 74-й Генеральной ассамблеи ООН, которая проходила в Нью-Йорке. В частности, было отказано во въезде руководителю международного комитета Совета Федерации Константину Косачеву и главе думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал случившееся "позором" и пообещал, что Москва предпримет ответные меры.

В свою очередь в посольстве США в Москве данную ситуацию назвали "частным случаем".