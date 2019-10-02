Максим Власов назначен исполнительным директором футбольного "Спартака"

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о назначении Максима Власова на должность исполнительного директора "красно-белых". Ранее 36-летний специалист работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, Власов обладает богатым опытом в управлении финансами, стратегическом и операционном менеджменте, поддержке роста бизнеса.

"Спартак" после 11 туров российской премьер-лиги с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России "красно-белые" 6 октября на выезде сыграют с "Краснодаром".

Напомним, в воскресенье, 29 сентября, "Спартак" объявил об отставке главного тренера команды Олега Кононова после того, как "красно-белые" потерпели четвертое поражение кряду в РПЛ, проиграв "Оренбургу" (1:2). Готовить команду к игре с "быками" будет исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.