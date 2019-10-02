Против гендиректора "Мелькомбинат в Сокольниках" возбуждено два уголовных дела

Более 200 сотрудников Мелькомбината в Сокольниках требуют вернуть им долги по зарплате. Своих денег люди ждут уже год, задолженность составляет десятки миллионов рублей. В ситуацию вмешалась прокуратура, против гендиректора комбината возбуждено два уголовных дела.

Юрий Назаров проработал на "Мелькомбинате в Сокольниках" 30 лет. Теперь смотрит на мрачные, пустые цеха и едва подбирает слова.

"Сейчас, наверно, больше режет слух, что тишина? — Да, больше непривычно, потому что стоит оборудование. Очень неприятный осадок на душе, — говорит начальник склада бестарного хранения муки ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках" Юрий Назаров.

Сотрудники комбината уже год не получают зарплату. Задолженность — почти 70 миллионов рублей. По словам начальника смены элеватора Александра Шведова, не платят с октября 2018 года.

— Весь год вы ни разу не получали зарплату?

— Нет! За год 5-10 тысяч давали и все.

Комбинат в Сокольниках был основан в 1881 году. И все эти годы он ни разу не останавливал производство. Даже во время Великой Отечественной войны здесь продолжали выпускать продукцию. Самое интересное, что все оборудование полностью исправно. Нужно просто завезти зерно, и комбинат снова заработает.

Когда-то успешное предприятие развалил бывший собственник — головная компания "Настюша". Eе основатель — бизнесмен-миллиардер Игорь Пинкевич. Именно он строил печально известный ЖК "Царицыно". Собрал с дольщиков 70 миллиардов и перевел в офшоры. Пинкевич в СИЗО, ждет суда по обвинению в мошенничестве. А его империя начала разваливаться. Год назад серьезные проблемы возникли на "Черкизовском хлебокомбинате". Предприятие передали под внешнее управление, проблему удалось решить.

"Мелькобинат в Сокольниках" какое-то время еще работал по инерции. Но долги росли, как снежный ком. В итоге началась процедура банкротства. "Ведется работа по поиску возможных инвесторов для продолжения деятельности. Но на текущий момент предоставить информацию о наличии таких инвесторов я не готов", — сказал представитель конкурсного управляющего ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках" Михаил Шатурмо.

Чтобы продолжить работу, говорит временное руководство — комбинату нужно как минимум полмиллиарда рублей. Тем временем, сотрудникам объявили: всех уволят вообще без выплат.

"2 месяца назад конкурсный управляющий нам выдал уведомления, что 9 октября мы все будем уволены".

"Помощник конкурсного управляющего говорил: вы вообще ничего не получите".

"Я предпенсионного возраста, мне 55 лет сейчас. Где я найду работу?".

Действиями руководства комбината уже заинтересовалась прокуратура. За систематическую невыплату зарплаты директору грозит реальный тюремный срок.

"В настоящее время в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 145 уголовного кодекса РФ", — заявил помощник преображенского межрайонного прокурора Москвы Артем Атабеков.

И еще одно уголовное дело возбудили за многочисленные нарушения при проведении процедуры банкротства.