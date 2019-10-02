Мастер джиу-джитсу нанес травмы полицейским при задержании

Полиция задержала победителя турниров по боевому искусству джиу-джитсу Наби Амадзиева за попытку продажи медицинских книжек в центре Москвы.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главного столичного управления МВД.

Собеседник агентства рассказал, что при задержании на Цветном бульваре 24-летний спортсмен оказал яростное сопротивление оперативникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями, нанеся травмы подполковнику и капитану полиции, которым пришлось обратиться за помощью в медицинское учреждение.