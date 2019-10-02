"Золотой соловей из Праги": за что любили Карела Готта

Самый популярный певец в истории Чехословакии и независимой Чехии Карел Готт скончался на 81-м году жизни. Его называли "Золотым соловьем": эту награду национального конкурса он получал 42 раза — ради него даже учредили специальный приз "Платинового" и "Алмазного соловья". Он пел на многих языках, в том числе и на русском. Для детей всего мира Карел Готт — это еще и голос из сказки "Три орешка для Золушки" и мультсериала "Приключения пчелы Майи".

Москва — "Песня-78". Готт и тогда был уже давно свой. Он ездил в Москву, как будто это его второй дом. И улыбку Карела Готта здесь знали не хуже чем там, в Чехословакии. Его голос услышали сначала на трамвайном заводе, где он работал электромонтером, затем в консерватории в Праге, куда поступил. На него, открыв рот, смотрели в клубах и кафе в то время, когда отовсюду звучали Beatles.

Тенор, который с головой погрузился в современную музыку — и джаз, и рок... Полной грудью, выходя на самый высокий регистр, и долго, на выдохе оставаясь там, срывая аплодисменты.

"Золотой соловей" — так назывался национальный конкурс певцов, в котором победил Карел Готт. К концу 60-х он был уже знаменитостью.

"Человек, который определял настроение своей эпохи. Его любили не только в Чехословакии, его любили во всей Европе и, конечно, в СССР", — поделился народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Карел Готт пел на русском даже Высоцкого. Он был любимым гостем на любой передаче, даже принял участие в "Утренней почте" в 1984 году.

"У него удивительная улыбка, он всегда делал комплименты. И, конечно, он великий певец. Об этом я даже не знаю с какими словами говорить надо", — рассказала заслуженная артистка Эстонской ССР, певица Анне Вески.

"Я всегда была очарована его какой-то обаятельностью. Вы знаете, он всегда был очень предупредительный, милый, замечал любое твое движение", — поделилась воспоминаниями заслуженная артистка РСФСР, телеведущая Ангелина Вовк.

Мастер дуэта, умеющий не заслонять своим голосом, а скорее раскрашивать от всеми любимого "Отчего дома" до уже поп-классики "Forever young" — навечно молодой, ведь так оно и есть. "Золотой соловей из Праги", искренне любивший нас и наш язык. У него всегда были интервью, концерты, записи, роли в кино. У него всегда было и остается море любви...