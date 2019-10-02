В Ираке на помощь полиции мобилизуется армия

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари отдал приказ привести все воинские подразделения в состояние максимальной боеготовности в связи с происходящими в стране беспорядками.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал телеканал "Ас-Сумария".

Отмечается, что под усиленную охрану берутся не только правительственные учреждения и жизненно важные объекты, но и посольства и дипломатические миссии, находящиеся в Ираке. Подчеркивается, что войскам приказано проявлять сдержанность.

С 1 октября в стране в знак протеста против ухудшения жизни, увеличения коррупции и безработицы в стране начались антиправительственные митинги и акции, проходящие в том числе, в Багдаде. Выступления против правительства быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Протестующие жгут и штурмуют административные здания в различных городах, нападают на стражей порядка, перекрывают дороги и магистрали. В ответ силовики применяют как слезоточивый газ и водометы, так и огнестрельное оружие.

2 октября в Багдаде в ходе массовых беспорядков погиб один человек и около 300 пострадали. Толпа прорвала кольцо оцепления полиции и несмотря на слезоточивый газ и водометы, смогла попасть в так называемую "зеленую зону", где расположены правительственные здания и иностранные посольства.