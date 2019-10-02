По делу "Аэрофлота" арестованы все фигуранты

Басманный суд Москвы отправил под арест до 30 ноября 2019 года председателя адвокатской коллегии "Консорс" Александра Сливко, адвоката коллегии Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента "Аэрофлота" Татьяну Давыдову, обвиняемых в мошенничестве вместе с заместителем генерального директора авиакомпании Владимиром Александровым.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ранее Басманный суд вынес аналогичное решение в отношении Александрова, которого Следственный комитет России обвиняет в заключенных в 2016-17 годах четырех фиктивных договорах, на общую сумму 250 миллионов рублей, работы по которым велись юристами самого "Аэрофлота".

По мнению следствия, Сливко, Кибец и Давыдова участвовали в мошеннической схеме.