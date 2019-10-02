Воздуха хочется: из-за сломанного лифта в многоэтажке пенсионеры и инвалиды не могут выйти на улицу

Следственный комитет начал проверку в подмосковном Пушкине, где жители многоэтажки остались без лифта. Сломался он еще в начале года, с тех пор людям приходится ежедневно совершать пешие спуски и подъемы. Но многим, особенно пенсионерам и инвалидам, штурмовать лестницы не под силу — в результате на несколько месяцев они оказались запертыми в своих квартирах. Почему ремонт до сих пор не начат?

Глафире Федоровне — восемьдесят девять. Из квартиры она не выходит с января, с тех пор, как в их девятиэтажном доме сгорел после замыкания единственный лифт. "Воздухом подышать хочу. Если я спущусь, там и останусь. Думаю, что помирать буду здесь, в кровати", — поделилась пенсионерка.

Ее соседка Нина Иванова — чуть моложе, но недавно у нее была операция, но она боится ходить, поскольку швы могут разойтись.

Сыну Натальи Заволдаевой всего десять. Ребенок-инвалид все это время фактически заперт в четырех стенах. "Спуститься с шестого этажа на первый и подняться обратно с ребенком-колясочником очень тяжело. Помощи у меня нет, так как я вдова", — поделилась женщина.

У молодых мам коляски полегче, уложив малышей спать, они отправляются в рискованный поход. Мария Колесова рассказала, что по два раза в день на восьмой этаж ей приходится подниматься с коляской. По словам девушки, конструкция весит столько же, сколько и она, потому это делать непросто.

Ольгу после гипертонического приступа соседям пришлось на руках спускать к машине скорой помощи — бригада делать это отказалась. "Они приезжают и высказывают очень много неприятного нам, но мы же в этом не виноваты", — высказалась Ольга Малевинская.

Управляющая компания "Профжилкомплекс" своих жильцов жалеет. На этажах даже поставили табуретки для отдыха. А вот починить лифт, говорят коммунальщики, они не в силах, якобы сломались уникальные детали — в России таких не найти.

В администрации Пушкина не объяснили, откуда в лифте взялся такой редкий лифт. Чиновники заявляют, что вмешаться в ситуацию им не позволяет регламент. На вопрос о том, почему девять месяцев про жителей не вспоминали и что мешало заменить лифт, сотрудник пресс-службы администрации Пушкинского района Московской области Мария Михалкина ответила: "Одиннадцатого января случился такой инцидент — сгорел лифт. Однако, по существующему регламенту, замене подлежат только те лифты, которые прослужили больше двадцати пяти лет", — рассказала сотрудник пресс-службы администрации Пушкинского района Московской области Мария Михалкина.

Двадцать пят лет этому лифту исполнится только следующей осенью. Значит ли это, что жильцам еще год придется подниматься и спускаться пешком? Следственный комитет, между тем, заинтересовался ситуацией и начал проверку.