В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

В Подмосковье, в селе Тарасовское, под колесами грузового автомобиля погиб крокодил. Соответствующую информацию подтвердили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В распоряжении РЕН оказался снимок погибшего пресмыкающегося. Пока неизвестно, как крокодил оказался на дороге в Подмосковье. Очевидцы полагают, что он мог сбежать из цирка.