Трамп разблокировал военную помощь Киеву по просьбам парламентариев США

Президент США Дональд Трамп заявил, что разблокировал военную помощь Украине только из-за просьб американского сенатора-республиканца Роба Портмана от штата Огайо и других законодателей, а также призвал Европу усилить поддержку Киева.

Как передает ТАСС, об этом глава американской администрации заявил журналистам в Белом доме на совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистё пресс-конференции.

Трамп сообщил присутствующим, что пошел на такой шаг, хотя ненавидит положение, при котором США являются единственным спонсором и подчеркнул, что европейские государства должны выделять Киеву больше денег.

Ранее сообщалось, что Вашингтон может задержать выделение 30 миллионов из 250 миллионов долларов военной помощи, направляемой Украине в текущем финансовом году.